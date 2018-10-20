Гречухина: есть способ привлекать в Молдову больше туристов

Архитектор и дизайнер интерьера Ирина Гречухина рассказала о том, как привлечь в Молдову больше туристов.

Приезжая в Кишинев, туристы неоднозначно высказываются о молдавской столице. Кому-то пришлась по душе молдавская кухня и гостеприимство граждан, и у него остались хорошие впечатления, а кто-то, попав в вечные пробки, явно не оставит хорошего отзыва.

Тем не менее, привлекать туристов в страну нужно. Как утверждает архитектор и дизайнер интерьера Ирина Гречухина, существует множество неосвоенных методов привлечения иностранцев.

"Вот, после одиннадцати часов вечера город засыпает, везде темно, безлюдно, хотя в других городах жизнь в это время только начинается. У нас очень мало рекреационных зон. У нас есть вкусное вино, вкусная еда, много красивых молодых женщин, нам есть чем похвастаться. У нас красивая природа. У нас очень много неосвоенных туристических приемов, которые могли бы в дальнейшем приносить государству прибыль", — отметила архитектор в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

По ее словам, Кишиневу нужно перенимать опыт европейских городов, добившихся значительных успехов в развитии туризма.

"Как пример, голландский город Эйндховен. До 1992 года это был небольшой город размером с Бельцы, и на государственном уровне было принято решение, что он станет центром, обучающим архитекторов и дизайнеров. Сейчас этот город проводит выставки, которые становятся основополагающими старт-апами архитекторов и дизайнеров. Весь город шумит. Разве это не повод задуматься? Один прием позволил это сделать. А государство получает очень много денег, после того как они начали этим заниматься. Нужно уделять больше времени изучению стран, и понимать, что подходит нам, перенимать этот опыт", — подчеркнула Ирина Гречухина.