Эксперт: домашнее вино может быть опасно для человека

По подсчетам Министерства сельского хозяйства, в среднем, один житель Молдовы старше 18 лет выпивает от 22 до 26 литров домашнего вина в год. В абсолютном алкоголе — это два литра чистого этилового спирта.

Традиционный для молдаван стаканчик домашнего за ужином никакого вреда не нанесет. Напротив, как утверждает Георгий Арпентин, это даже полезно для здоровья. Однако, как часто у нас бывает, за первым стаканом следует второй, а затем объем выпитого уже исчисляется литрами.

И тут домашнее вино, несмотря на то, что сделано собственными руками, превращается из продукта полезного во вредоносный. Нельзя забывать, подчеркнул собеседник, что в домашних условиях его часто делают из гибридных сортов винограда, к которым у науки и врачей много претензий.

"Например, есть сорта, которые содержат много метанола. Если не контролировать эти процессы, то можно получить вина с повышенным содержанием метанола, а это не очень хорошо. Речь идет о таких сортах, как "Изабелла", — добавил Арпентин.

Правда, народные умельцы научились избегать коварства винограда со столь притягательным названием. Для того, чтобы обезопасить вино от повышенного содержания метанола сельчане не долго держат сусло на мезге.

Но есть и другая опасность домашнего винопроизводства — это недостаточно и неправильно обработанные бочки, в которых затем настаивается вино.

"Если говорить о домашнем вине, то производители должны строго соблюдать гигиену, как в любой другой пищевой промышленности. У нас часто используются старые бочки, не очень хорошо дезинфицированные. Это представляет другой риск, который может повлиять на качество вина и здоровье потребителей", — добавил он.

О том, почему надо бояться домашнего вина, в программе "Экспертиза" рассказал Директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.