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Раду Бушилэ
© Sputnik / Rodion Proca

Юрист: строители не имеют права на работу без документов в Молдове

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Строители, у которых нет соответствующих лицензий, не имеют права проводить ремонтные или отделочные работы, даже если их наняли в частном порядке.

Об этом в эфире программы "Экспертиза" заявил юрист, эксперт в области муниципального хозяйства Раду Бушилэ.

Таким образом, армия специалистов без соответствующих сертификатов, которые предлагают свои услуги по ремонту квартир в объявлениях интернет-порталов, находятся вне закона и не могут осуществлять подобного рода деятельность.

"Осуществлять любые ремонтные работы в квартирах имеют права только сертифицированные специалисты. Поэтому можно оповестить строительную инспекцию, чтобы та проверила качество и законность проводимых работ", — отметил он.

Это требование законодательства, по словам юриста, часто используется людьми, у которых возникают подозрения в незаконной перепланировке соседних квартир. Проникнуть на территории частной собственности очень сложно, зато можно вызывать инспекцию, чтобы та проверила, проводят работы специалисты или калымщики вне закона. 

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"Можно проверить, насколько легально проводится работа, осуществляется ли она лицензированными строителями, у которых есть авторизация на проведение соответствующих работ. Если инспектор констатирует факт, что работы проводятся некомпетентными людьми, у которых нет соответствующих документов, он вместе с полицейским составляет протокол об исполнении этих работ в отсутствие контракта на строительство между собственником квартиры и строителем", — подчеркнул юрист.

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Теги:
ремонтные работы, сертификат, специалисты, строительство, Раду Бушилэ, Общество


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