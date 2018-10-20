Юрист: строители не имеют права на работу без документов в Молдове

Строители, у которых нет соответствующих лицензий, не имеют права проводить ремонтные или отделочные работы, даже если их наняли в частном порядке.

Об этом в эфире программы "Экспертиза" заявил юрист, эксперт в области муниципального хозяйства Раду Бушилэ.

Таким образом, армия специалистов без соответствующих сертификатов, которые предлагают свои услуги по ремонту квартир в объявлениях интернет-порталов, находятся вне закона и не могут осуществлять подобного рода деятельность.

"Осуществлять любые ремонтные работы в квартирах имеют права только сертифицированные специалисты. Поэтому можно оповестить строительную инспекцию, чтобы та проверила качество и законность проводимых работ", — отметил он.

Это требование законодательства, по словам юриста, часто используется людьми, у которых возникают подозрения в незаконной перепланировке соседних квартир. Проникнуть на территории частной собственности очень сложно, зато можно вызывать инспекцию, чтобы та проверила, проводят работы специалисты или калымщики вне закона.

"Можно проверить, насколько легально проводится работа, осуществляется ли она лицензированными строителями, у которых есть авторизация на проведение соответствующих работ. Если инспектор констатирует факт, что работы проводятся некомпетентными людьми, у которых нет соответствующих документов, он вместе с полицейским составляет протокол об исполнении этих работ в отсутствие контракта на строительство между собственником квартиры и строителем", — подчеркнул юрист.