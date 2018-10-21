Психолог: в Молдове воспитывают умных, но агрессивных людей

О том, почему граждане Молдовы становятся все более агрессивными, рассказывает психолог Елена Ковалева.

Несмотря на то, что молдавские граждане известны иностранцам как дружелюбный и гостеприимный народ, проявление агрессии им не чуждо. В общественном транспорте, на улице, в медицинских и других учреждениях все чаще можно стать свидетелями различных конфликтов.

О причинах проявления агрессии в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Елена Ковалева.

"Есть разные психологические теории о природе агрессии. Она часто трактуется как некая фрустрация. То есть, человек сталкивается с проблемой, не может ее решить, и самый непродуктивный, но самый древний способ – сломать эту стену. Другая теория говорит о том, что агрессия – это наш природный способ взаимодействия с миром. Человек пытается защитить себя при помощи агрессии", — отметила Ковалева.

Собеседница утверждает, что проявление агрессии говорит о неумении вести цивилизованный диалог.

"То, что происходит можно объяснить тем, что у человека нет внутренней силы, чтобы преодолеть все сложности, и он применяет агрессию. С другой стороны, он не научен социальным нормам взаимодействия с другими, то есть цивилизованным способам общения. Агрессия в обществе – это нецивилизованный способ взаимодействия", — подчеркнула психолог.

По ее словам, причиной такого поведения является неправильное воспитание. Уделяя внимание образованию, родители и педагоги забывают о воспитании ребенка. Именно поэтому, мы все дальше уходим от цивилизованных способов общения.

"Мы отходим от этого способа. Потому, что раньше человека приучали взаимодействовать с другими на дружественной волне, а сейчас этому все меньше уделяется внимания. Педагоги говорят о том, что они только учат, но не воспитывают. Получается, что человека не готовят к цивилизованным нормам общения. Сейчас подрастает новое поколение, оно становится еще более агрессивным. Мы не уделяем внимания тому, чтобы научить их разрешать конфликт. В итоге мы получаем умного, но агрессивного человека", — заключила Елена Ковалева.