Психолог: в Молдове воспитывают умных, но агрессивных людей

Несмотря на то, что молдавские граждане известны иностранцам как дружелюбный и гостеприимный народ, проявление агрессии им не чуждо. В общественном транспорте, на улице, в медицинских и других учреждениях все чаще можно стать свидетелями различных конфликтов.
О причинах проявления агрессии в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Елена Ковалева.
"Есть разные психологические теории о природе агрессии. Она часто трактуется как некая фрустрация. То есть, человек сталкивается с проблемой, не может ее решить, и самый непродуктивный, но самый древний способ – сломать эту стену. Другая теория говорит о том, что агрессия – это наш природный способ взаимодействия с миром. Человек пытается защитить себя при помощи агрессии", — отметила Ковалева.
Собеседница утверждает, что проявление агрессии говорит о неумении вести цивилизованный диалог.
"То, что происходит можно объяснить тем, что у человека нет внутренней силы, чтобы преодолеть все сложности, и он применяет агрессию. С другой стороны, он не научен социальным нормам взаимодействия с другими, то есть цивилизованным способам общения. Агрессия в обществе – это нецивилизованный способ взаимодействия", — подчеркнула психолог.
По ее словам, причиной такого поведения является неправильное воспитание. Уделяя внимание образованию, родители и педагоги забывают о воспитании ребенка. Именно поэтому, мы все дальше уходим от цивилизованных способов общения.
"Мы отходим от этого способа. Потому, что раньше человека приучали взаимодействовать с другими на дружественной волне, а сейчас этому все меньше уделяется внимания. Педагоги говорят о том, что они только учат, но не воспитывают. Получается, что человека не готовят к цивилизованным нормам общения. Сейчас подрастает новое поколение, оно становится еще более агрессивным. Мы не уделяем внимания тому, чтобы научить их разрешать конфликт. В итоге мы получаем умного, но агрессивного человека", — заключила Елена Ковалева.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.