13:04 21 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Елена Ковалева
© Sputnik / Osmatesco

Психолог: в Молдове воспитывают умных, но агрессивных людей

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
41 0 0

О том, почему граждане Молдовы становятся все более агрессивными, рассказывает психолог Елена Ковалева.

Несмотря на то, что молдавские граждане известны иностранцам как дружелюбный и гостеприимный народ, проявление агрессии им не чуждо. В общественном транспорте, на улице, в медицинских и других учреждениях все чаще можно стать свидетелями различных конфликтов.

О причинах проявления агрессии в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Елена Ковалева.

"Есть разные психологические теории о природе агрессии. Она часто трактуется как некая фрустрация. То есть, человек сталкивается с проблемой, не может ее решить, и самый непродуктивный, но самый древний способ – сломать эту стену. Другая теория говорит о том, что агрессия – это наш природный способ взаимодействия с миром. Человек пытается защитить себя при помощи агрессии", — отметила Ковалева.

Собеседница утверждает, что проявление агрессии говорит о неумении вести цивилизованный диалог.

"То, что происходит можно объяснить тем, что у человека нет внутренней силы, чтобы преодолеть все сложности, и он применяет агрессию. С другой стороны, он не научен социальным нормам взаимодействия с другими, то есть цивилизованным способам общения. Агрессия в обществе – это нецивилизованный способ взаимодействия", — подчеркнула психолог.

Десять самых стрессовых профессий
Стресс, да и только: топ самых нервных профессий

По ее словам, причиной такого поведения является неправильное воспитание. Уделяя внимание образованию, родители и педагоги забывают о воспитании ребенка. Именно поэтому, мы все дальше уходим от цивилизованных способов общения.

"Мы отходим от этого способа. Потому, что раньше человека приучали взаимодействовать с другими на дружественной волне, а сейчас этому все меньше уделяется внимания. Педагоги говорят о том, что они только учат, но не воспитывают. Получается, что человека не готовят к цивилизованным нормам общения. Сейчас подрастает новое поколение, оно становится еще более агрессивным. Мы не уделяем внимания тому, чтобы научить их разрешать конфликт. В итоге мы получаем умного, но агрессивного человека", — заключила Елена Ковалева.

По теме

Психолог: что делать, если ребенок не хочет идти в школу или детский сад
Психолог: по этой причине в Молдове происходит так много самоубийств
Психолог: расскажу, как мотивировать своего ребенка
Теги:
воспитание детей, агрессия, Молдова, Психология


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Кандидатка от Тайланда на звание Мисс Земля-2018 во время фотосессии у бассейна.
Мужчины - в восторге: фото у бассейна кандидаток на звание "Мисс Земля"
Как добыть золото из старого компьютера.
Как добыть золото из собственного старого компьютера - видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться