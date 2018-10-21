Эксперт: подделать банковскую карту может даже школьник

Эксперт в области информационной безопасности Константин Склфиос дал совет, как обезопасить свои финансы от мошенников.

Использование персональных данных и подделывание банковских карт являются одним из любимых способов обогащения злоумышленников. Так, узнав личные данные пользователя, мошенники, при наличии специального оборудования, могут легко подделать его банковскую карту.

Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"В принципе, технологии доступны. Купить оборудование для этого достаточно просто и ограничиться можно небольшими суммами. И тут дело не столько в оборудовании, сколько в знании того, как работает система, как это проверяется, и иметь исходные данные, для того, чтобы сделать этот дубликат", — утверждает Константин Склифос.

Как отметил собеседник, при наличии определенных знаний, осуществить такие мошеннические операции сможет даже школьник.

"Если есть определенные знания, то студент-первокурсник это легко сделал бы. Но, учитывая, что молодежь сейчас умная, и имеет доступ не только к библиотеке, но и к интернету. Поэтому такие проделки может осуществить даже школьник, и нужно следить за тем, что делают такие гении", — заключил эксперт.