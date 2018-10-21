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Виорел Гырбу
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Экономист: вот как будут себя вести доллар и евро в Молдове до конца года

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Экономический эксперт Виорел Гырбу сделал прогноз курса молдавского лея по отношению к основным иностранным валютам – евро и доллару.

По словам эксперта, сложно делать долгосрочные прогнозы развития валютных курсов, однако существуют сигналы, которые могут указать на определенные тенденции.

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"Курсы валют сильно меняется за счет факторов, влияющих из-за рубежа и не зависящих от Республики Молдова. Но если ссылаться на внутреннюю макроэкономическую ситуацию в нашей стране, она более-менее стабильна", — отметил Виорел Гырбу в комментарии Sputnik

Самые большие риски, как говорит специалист, связаны с дефицитом бюджета. А в остальном курс валют будет достаточно стабильным. Тем не менее, собеседник не исключает увеличения стоимости доллара, которое произойдет не из-за падения молдавского лея, а как следствие увеличения стоимости американской валюты на внешнем рынке.

"Я ожидаю более-менее стабильную ситуацию эволюции молдавского лея. Лей будет на уровне 20 леев по отношению к евро. Американский доллар все-таки увеличит свою цену, то есть будет дороже котироваться", — добавил он.

Но так или иначе на данный момент особых потрясений на молдавском рынке не предвидится. Хотя они могут возникнуть, потому что рынок валют, как выразился специалист, "очень нервный", когда любой фактор, даже не материализовавшийся, может повлиять на цену национальной валюты. Так что подождем.

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Теги:
курс, доллар, евро, прогноз, Виорел Гырбу, Экономика, бизнес и финансы


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