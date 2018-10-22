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Андрей Колядин
© Photo: Facebook / Андрей Колядин

Колядин: молодые люди чрезмерно подвержены влиянию фильмов и видеоигр

Сказано в эфире
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Тема:
Нападение на колледж в Керчи (13)
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Политолог Андрей Колядин рассказал о том, как различная информация влияет на формирование личности подростка.

Для современной молодежи создается слишком мало нужного контента в интернете. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Керчи. По его словам, молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лжегероев.

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© Sputnik / Мария Крицкая
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О влиянии информации на формирование личности молодых людей в эфире радио Sputnik рассказал политолог Андрей Колядин.

"Сегодняшний информационный мир не имеет границ. И в зависимости от своего воспитания, и от того, в какой среде обитает человек, он воспринимает ту информацию, которая ему ближе. К сожалению, молодые люди с неокрепшей психикой часто становятся сторонниками той информации, которая, мягко говоря, никакой пользы не несет", — отметил Андрей Колядин.

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По словам политолога, оказать негативное влияние на подростка могут даже фильмы и видеоигры.

"Это могут быть события, когда кто-то расстреливает своих коллег, это могут быть похождения какого-то вымышленного героя в компьютерной кровавой игре, где молодой человек примеряет на себя плащ этого убийцы и идет пробовать себя на улице. Это может быть человек, который воспринимает какой-нибудь ужастик. Есть немало фильмов, которые являются классикой жанра ужасов, но они породили много подражателей, которые стараются подражать им в жизни", — подчеркнул собеседник.

Андрей Колядин также рассказал о том, как бороться с этой проблемой.

"Это издержки времени, и бороться с этим можно только изменением системы воспитания, ценностей, информации. Нужно давать не только жестокую информацию, но и нечто полезное, яркое, то, что позволит людям делать правильные ориентиры", — заключил эксперт.

Тема:
Нападение на колледж в Керчи (13)

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Теги:
теракт в Керчи, видеоигры, молодежь


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