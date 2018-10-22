Аграрий: почему от сада до рынка яблоки дорожают в 10 раз

В этом году молдавские садоводы продают яблоки по 70-80 банов за килограмм.

© Sputnik / Тимур Селиванов Гибрид ореха и яблока: в Молдове вывели необычный фрукт

Еще 20 банов идет на оплату рабочей силы. В итоге за килограмм фруктов садоводы получают лишь 50 банов. Тем временем цена яблок на рынке составляет от 6 до 10 леев.

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Почему фрукты на рынке стоят в десять раз дороже своей себестоимости в эфире программы "Экспертиза" рассказал аграрий из Оргеева Алексей Иванов.

"Это все за счет посредников. Ну, сколько продаст яблок продавец на рынке по 6-7 леев. Он продаст сто килограмм, из них 200-300 леев ему нужно будет отдать, заплатить за место на рынке, транспорт и так далее", — отмечает собеседник.

По его словам, главная проблема заключается в том, что у садоводов нет контрактов, согласно которым они могли бы сдавать всю свою продукцию.

"На сегодняшний день нет контрактов, что-то пытаются организовать, но для этого нужны объемы. Для того, чтобы выйти на хороший рынок, и заключить контракты с супермаркетами в России или Европе нужно хотя бы 5-10 тысяч тонн. К этому мы пока еще не готовы. У нас нет сортировочных линий, нет одинаковых сортов, и много еще, чего нет", — подчеркнул Алексей Иванов.

Как отметил аграрий, у садоводов нет возможности реализовывать большие поставки своей продукции.

"Предложения есть, к примеру, они дают 50 центов, но говорят о том, что в день нужно отправлять по 2-3 партии. Если объединиться, это возможно, но пока мы для этого не организованы. Сейчас начали отправлять и в Китай, и в Индию, но это всего по 2-3 ящика", — заключил Иванов.