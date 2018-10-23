Арпентин: вина 2018 года будут отличаться изысканными вкусовыми качествами

Урожай винограда в этом году оказался выше обычного – 600 тысяч тонн, из которых примерно половина – технические сорта винограда. Данные показатели на 15% больше, чем за последние пять лет.
Однако радует не только количество, но и качество. Как отметил в эфире программы "Экспертиза" директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин, нынешний урожай особенно хорош для производства красных вин. По его словам, они будут мягкими, без лишней терпкости.
"В плане качества это исключительный год. У нас есть все степени созревания, потому ведь виноград характеризуется не только сахаром и кислотностью, должна быть еще одна полифенольная зрелость. Если ее нет, то вина получаются терпкие, горькие. А в этом году она есть, поэтому вина будут очень равномерные, гармоничные", — отметил собеседник.
Ранее удачными для виноделов годами были 2005 и 2013 – тогда благоприятные климатические условия позволили собрать не только большой, но и качественный урожай винограда, поэтому вина отличались хорошими вкусовыми качествами. По словам Георгия Арпентина, таким же будет и 2018 год.
"В этом году у нас очень хорошее сырье. Сейчас виноделы должны использовать это сырье, чтобы делать максимально хорошие вина", — заключил эксперт.
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