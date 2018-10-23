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Эксперт Николай Топорнин
© Photo : Из личного архива Николая Топорнина

Топорнин: на Западе поняли - Россия отличается от той, что рисуют их СМИ

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Эксперт в области международного права Николай Топорнин рассуждает, почему пропагандистская война западных СМИ против России не может переубедить американцев и европейцев, большинство из которых не верят тому, что пишут журналисты на российскую тематику.

Это отразилось в результатах социологического опроса "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией IFop, занимающейся исследованиями общественного мнения, для Sputnik News. 

Посетители любуются видом на Кремль с территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Согласно этому исследованию, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России. 

Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" средствами массовой информации. В США 43% опрошенных выразили недоверие собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции – 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин считает, что данные опроса отражают реальное отношение европейцев и американцев к России.

"Все же не вся информация сегодня приходит через СМИ - телевидение, радио и газеты. Очень большую роль играют социальные сети и контакты между людьми, сарафанное радио, туристические поездки. Я бы отметил знаковое событие – чемпионат мира по футболу, когда в Россию приехало огромное количество болельщиков из разных стран – из США, Германии, Франции. Люди своими глазами увидели ту жизнь, про которую на Западе никто никогда не писал", - сказал Топорнин в эфире радио Sputnik.

То есть социальная сфера, социальные сети, контакты между людьми, поездки – все это играет свою роль в объективном формировании образа России у жителей Запада. А расширение этих прямых взаимоотношений значительно осложнит задачу, которую ставят перед авторами западного мейнстрима, уверен собеседник.

"В последнее время все больший вес приобретают контакты через социальные сети. Поэтому и процент тех людей, которые позитивно воспринимают Россию, будет неуклонно расти. А если журналисты поймут, что они пишут ерунду и вздор, если они начнут более объективно писать о России, то, на мой взгляд, число тех, кто видит в России дружественную страну, резко возрастет", - заключил он.

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Теги:
западные СМИ, Россия, опрос "Sputnik.Мнения"


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