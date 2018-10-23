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Каролина Линте
© Sputnik /

Линте: лишь один производитель молдавской молочки готов экспортировать в ЕС

Сказано в эфире
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Директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте рассказала о том, когда молдавские производители молочки смогут экспортировать в ЕС.

Евросоюз не выдает квоты на ввоз молдавского молока и молочной продукции, так как Молдова не входит в список стран, имеющих право экспортировать продукты животноводства.

В прошлом году Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что, если республика хочет экспортировать молочные продукты на рынок Евросоюза, необходимо исправить все недостатки сектора, чтобы продукция соответствовала всем нормам Евросоюза.

Как отметила в эфире программы "Экспертиза" директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте, в Молдове есть компания, которая готова экспортировать свою продукцию в ЕС.

"Мы нашли эксперта, который проанализировал все вопросы, связанные с экспортом в Евросоюз. Пошло это от того, что у нас среди членов Ассоциации есть компания по производству мороженого. Они экспортируют продукцию в Дубай, в Африканские страны, и они вышли с инициативой, что нужно что-то предпринимать, чтобы продукт экспортировался и в ЕС, потому что это предприятие соответствует всем требованиям Европейского Союза", - отметила собеседница.

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© REUTERS / Francois Lenoir
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По ее словам, для того, чтобы экспортировать свою продукцию в Европейский Союз, серьезную работу должна проделать не только компания, но и государство.

"ЕС имеет регламент, согласно которому Республика Молдова должна быть аккредитована, включена в список стран, которые могут экспортировать в ЕС. Там есть три графы: свежее, пастеризованное и стерилизованное молоко. В нашем случае, с мороженым нам нужно попасть в третью графу.  Для этого должны быть государственные программы, которые мониторят сектор на качество молока, на присутствие антибиотиков и так далее. И если в стране есть такая программа, и лаборатория аккредитована, и ведется мониторинг, и все это зарегистрировано, только тогда приглашается комиссия из ЕС, которая делает аудит, и после их одобрения мы можем быть аккредитованы", - заключила Каролина Линте.

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Теги:
молочный скандал, молочная продукция, Экспорт, Молдова


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