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Оксана Петровская
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Аналитик: миграция – это символ распада Евросоюза

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Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская рассказала о симптомах распада ЕС, связанных с миграционной проблемой.

У стран ЕС нет общего мнения в отношении технического и кадрового усиления агентства FRONTEX, занимающегося охраной внешних границ Евросоюза.

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Чехия, Словакия и Польша выступают против перенаправления больших средств на FRONTEX. Их поддержала и Финляндия. Испания напротив считает, что сумма, заложенная сейчас в бюджете, недостаточна. Назревает очередной конфликт – так обрисовала очередной "тревожный звонок" для Брюсселя эксперт РИСИ Оксана Петровская. В ЕС, по ее словам, сформированы отдельные сообщества со своими взглядами на мигрантов и беженцев.

"Мы можем наблюдать существование отдельных блоков, которые объединяет не только видение проблемы миграции, но и взгляд на будущее ЕС. Проблема в том, что уже в течение двух лет страны не могут выработать общие критерии и общую политику миграции, которая бы устроила всех.", - сказала эксперт.

Сформированные блоки слишком разнятся в своих взглядах для того, чтобы выработать единую политику.

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"Они по-разному видят проблемы и по-разному реагируют на необходимость принимать беженцев или отказывать им. Вышеградская группа (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) изначально отказалась принимать беженцев по квотам. Сейчас по миграционной теме активно высказываются также страны Южной Европы во главе с Италией. Большая часть беженцев прибывают в ЕС именно с юга. А Дублинское соглашение предусматривает ответственность за беженцев именно этих стран. Это не нравится таким государствам, как Греция и Италия, которые первыми принимают потоки мигрантов", - отметила Петровская.

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Более того – беженцы, уже попавшие в южные страны Европы, стремятся перебраться в более успешные, северные страны.

"Проблема в том, что беженцы не особенно хотят оставаться в Испании и Португалии. И те, кто попадают на их территории, устремляются потом в более богатые европейские государства: Германию, Францию, скандинавские страны", - объяснила аналитик.

Проблема миграции связана с тем, каким будет будущее Евросоюза – в этом мнении сходятся многие эксперты. Сможет ли Брюссель решить миграционный вопрос, а также многие другие задачи, по которым в ЕС нет единства мнений.

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Теги:
Политика, Беженцы, мигрант, ЕС, ЕС


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