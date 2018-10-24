Тарнакин: был ли Пушкин неблагодарным по отношению к Кишиневу

Краевед и историк рассказал о том, как стоит трактовать знаменитые строки великого русского поэта о молдавской столице.

"Проклятый город Кишинев! Тебя бранить язык устанет" – знаменитые строчки великого поэта часто вызывают противоречивую реакцию жителей молдавской столицы. Некоторые, далекие от поэзии и истории, считают, что Пушкин был неблагодарным по отношению к городу, в котором жил, другие же договариваются до того, что поэт чуть ли не "накаркал" нынешнее состояние столицы.

Краевед Владимир Тарнакин в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему не стоит обижаться на известное стихотворение Александра Пушкина.

"Это относилось к вице-губернатору Вигелю и не имеет никакого отношения к городу, наоборот, Пушкин, уже вернувшись в родные края сожалел и очень хорошо вспоминал о своей ссылке в Кишинев. Не стоит думать, что он проклинал город", - сказал эксперт.

Пушкин жил в Кишиневе недолго, но насыщенно, часто бывая в разъездах по всей территории Бессарабии, пояснил историк.

"Он жил в Кишиневе короткий промежуток времени, с 1820 по 1823 год, но чаще всего бывал в разъездах: то в Каменке, то в Аккермане, то в Измаиле. И чаще он жил не в знаменитом домике, на территории музея Пушкина, а в доме наместника генерала Инзова. Кстати, совсем недавно в Этнографическом музее обнаружили старые фотографии 1867 года, и там есть и фотографии дома Инзова – уже в полуразрушенном виде после землетрясения", - отметил Тарнакин.