Офицеров-Бельский: вот почему Трампу крайне важно встретиться с Путиным

Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский спрогнозировал темы, которые могут быть подняты на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предположил, кто из лидеров больше заинтересован в переговорах.

Встреча президентов России и США может состояться 11 ноября в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую договоренность подтвердили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский обратил внимание, что встречу двух лидеров предваряет целый ряд тревожных заявлений из США – от экспансии американского газового бизнеса в Европу до возможного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вашингтон таким образом формирует проблемы, при обсуждении которых можно было бы вывести вторую строну на уступки. Дональд Трамп сейчас будет играть в возможность переговоров, демонстрируя то, в чем стороны могут договориться.

"Американцы заявили о том, что, по всей вероятности, они выйдут из ДРСМД, но так или иначе Болтон это напрямую не озвучил. Он сказал, что мы будем консультироваться со своими партнерами, союзниками и так далее. Это на самом деле имитация возможности переговорного процесса с тем, чтобы Россию заставить в переговорный процесс войти и что-то уступить", - сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

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Каких уступок добиваются американцы?

По словам собеседника, Трамп довольно давно заинтересован в том, чтобы Россия отошла от тесного партнерства с Китаем. Так что возможно обсуждаться будет и этот вопрос.

"Именно по этой причине у Трампа интерес к этой встрече значительно больший", - резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации ДРСМД должен быть включен и Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.