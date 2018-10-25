Самохвалов: чем Кишинев лучше Торонто

Кишинев принято ругать – к сожалению, часто этим занимаются не только туристы, огорченные устаревшей инфраструктурой и бытовыми неудобствами города, но и сами кишиневцы. Это стало своего рода хорошим тоном в беседах на городскую тематику. Вместе с тем у молдавской столицы есть и достоинства, в которых Кишинев если не "впереди планеты всей", то, как минимум, не плетется в хвосте списка крупных и развитых городов.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал Эксперт Ассоциации науки, инноваций и технологий Игорь Самохвалов.

"Современность нашего города, в первую очередь, в телекоммуникациях. У нас обилие различных операторов, услуг и сервисов. Достаточно недорогая мобильная связь. Скажу больше – в Торонто, к примеру, интернет-связь хуже, чем в Кишиневе, несмотря на величину и значение Торонто", - сказал эксперт.

К сожалению, на этом, по мнению собеседника, достоинства Кишинева заканчиваются. Проблем у молдавской столицы много больше.

"Главные проблемы – это дороги, большая загруженность транспортом, и, самая большая проблема, на мой взгляд, – это мусор в городе. Достаточно пройтись по центру, чтобы ощутить всю остроту этой проблемы. Недавно были установлены новые урны, вроде бы все сделано неплохо, но дизайн их и конструктивное исполнение оставляют желать лучшего. И их явно в городе не хватает", - резюмировал Самохвалов.