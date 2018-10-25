Ермаков: США используют "ковбойский" подход

У США отсутствует четкая стратегия и понимание того, как выйти из кризиса в системе контроля над вооружениями, - такое мнение высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

© AFP 2018 / RICHARD MOORE Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

"Мы становимся свидетелями специфического "ковбойского" подхода США, когда сначала все разрушают и только потом, уже на обломках, пытаются что-то построить заново. С их выходом из ДРСМД под вопросом оказывается и договор о СНВ. Не только США и Россия обладают ядерным оружием. Специалисты давно говорят, что к договорам, ограничивающим такие вооружения, нужно подключать и другие державы: Великобританию, Францию, Китай. Но американцы, вместо того, чтобы предложить выход из ситуации, предлагают разрушить все, что мы сейчас имеем, и погрузиться в эпоху нестабильности", - сказал эксперт.

Политолог также попытался просчитать последствия "ковбойского" подхода Вашингтона для мировой безопасности.

Путин: Россия готова работать с США без истерик, несмотря на их выход из ДРСМД>>>

"Не думаю, что мы можем говорить о том, что после выхода американцев из ДРСМД резко возрастет количество конфликтных военных ситуаций. Однако мы оказываемся в состоянии "холодной войны 2.0", когда лишь военный паритет будет играть существенную роль в наших отношениях. При этом в Вашингтоне открыто говорят, что стремятся сохранить глобальное лидерство и намерены достичь военного превосходства. Таким образом, мир находится на грани новой гонки вооружений", - резюмировал Ермаков.