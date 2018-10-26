Марк Захаров: заслуги Караченцова велики и прекрасны

В Москве скончался артист Николай Караченцов.

Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров рассказал радио Sputnik о заслугах знаменитого артиста.

"Караченцов сыграл большую роль в организации и строительстве "Ленкома", он был у самых истоков и его заслуги перед театральной и кинематографической культурой велики и прекрасны. Это большая утрата, ожидаемая, впрочем, но от этого не легче. Он был прекрасным исполнителем главной роли в "Юноне и Авось", с честью пронес марку советского и русского артиста в Париже, Нью-Йорке. Много способствовал тому, чтобы театр поднимался, развивался и улучшал свои спектакли", - с горечью сказал режиссер.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса - профессор Виктор Монюков).

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В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.