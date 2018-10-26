Евстафьев: США могут установить свои ракеты в Европе даже без согласия ЕС

Политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, будет ли Европейский союз противостоять планам США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в странах Европы.

По словам эксперта, Соединенные штаты имеют все возможности разместить свои ракеты в ЕС в рамках двусторонних отношений.

"США имеют все формальные и институциональные возможности для того, чтобы вообще у Европейского союза ничего не спрашивать. Тем более имея доминирующее влияние в военно-штабных структурах НАТО. Но и без НАТО можно обойтись", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Поэтому, по его мнению, не надо рассчитывать на то, что европейские партнеры каким-то образом смогут заблокировать американские решения. Этого не произойдет, уверен аналитик.

© Photo : Menswork Николайчук: решение США по ракетам означает подготовку к войне

Евросоюз не готов дать гарантии, что на территории стран объединения не будут размещаться ракеты США в случае выхода Вашингтона из договора об РСМД, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя, обсуждал ли он с коллегами из ЕС возможный выход США из этого договора, российский дипломат отметил, что "они (политики ЕС — ред.) на все подобные вещи говорят, что Евросоюз к этому никакого отношения не имеет, не будучи военным блоком".

На вопрос, готов ли ЕС дать гарантии, что на его территории такие ракеты размещаться не будут, постпред РФ ответил отрицательно.

"Нет. В ЕС пока еще находится Великобритания, которая, как известно, стопроцентно поддерживает любые шаги США. Там же находятся Польша, страны Прибалтики. Поэтому ни о каком консенсусе в ЕС пока говорить не приходится", — подчеркнул Чижов.