Политолог: НАТО отрабатывает войну с Россией

НАТО больше не скрывает цель своих учений – так прокомментировал самые крупные с момента окончания холодной войны учения НАТО "Trident Juncture 2018" на территории Норвегии эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"В этот раз изменена легенда военных учений. Военные фактически признают, что будут отрабатывать мероприятия по противодействию России. Как заявляют натовские генералы, репетируют контрудар по РФ с целью защитить Норвегию", - сказал Ермаков.

Эксперт утверждает, что руководство альянса извлекло старые схемы и планы времен Холодной войны и вновь их отрабатывает – уже не на границах СССР, а России. Помимо этого, на учениях отрабатывают сценарии по ведению войны в киберпространстве, также активно задействована и космическая компонента.

"Больше всего беспокоит сам факт того, что в НАТО, уже не стесняясь, говорят не только о том, что пытаются поднять уровень боеготовности, но и что нынешние учения задуманы именно как мера по устрашению и сдерживанию России. Очевидно, конфликтный потенциал у наших границ нарастает. В альянсе обвиняют Россию в проведении якобы каскадных учений, в то время как сами и занимаются именно этим: одни учения НАТО сменяют другие. Более того, они увязаны в стратегическую цепочку", - резюмировал эксперт.