Линте: как молдавская молочка конкурирует с импортной

На полках молдавских супермаркетов большое разнообразие импортных товаров. В особенности это касается молочных продуктов. Зарубежные молоко, сыр, творог и другие товары часто попадают в продуктовую корзину молдавского покупателя.

Конкурировать местным производителям с зарубежными очень тяжело. Об этом в эфире программы "Экспертиза" рассказала Директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

"Нам очень сложно. До 1989 года мы развивали плановую экономику, а с 90-го мы развиваем рыночную. Мы хорошо переписали все законы, но забыли о том, что нужно к этому подготовить сектор. И сейчас, когда Агентство по конкуренции говорит о том, что не может применить какие-то льготные условия для одного или другого сектора, то мы имеет вот такую ситуацию. У нас сегодня в сетях нет продуктов высокомаржинальных. Нет высоких технологий применения к продукту", - отметила собеседница.

По ее словам, особенно тяжело приходится сектору из-за отсутствия возможности экспортировать свою продукцию.

"На мой взгляд, государство все-таки вправе регламентировать то или иное развитие сектора. Очень сложно таким маленьким странам как мы, и мы видели эту ситуацию в Балтийских странах, когда есть крупные поставщики той или иной продукции. Но там они применили эту возможность и развились очень быстро, чего у нас нет. Как нам развиваться, если у нашего сектора нет экспорта. За счет кредитов? Их ведь тоже нужно отдавать. Государство должно поставить себе цель, что эти пять лет мы работаем и поднимаем этот сектор", - заключила Каролина Линте.