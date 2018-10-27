Латифа Авалян: Молдова для меня как Россия – небезразлична

Обладательница премии "гран-при" фестиваля-конкурса "Созвездие талантов" Латифа Авалян из Республики Адыгея рассказала о том, что ей понравилось в Молдове.

В Кишиневе прошел второй Международный фестиваль-конкурс песни, танца и моделинга "Созвездие талантов". В мероприятии приняли участие более 600 артистов из 19 стран: Южной Африки, Азербайджана, Греции, Ирландии, Израиля, Ливана, Молдовы, Румынии, России, Испании, Украины, Вьетнама и др.

Обладательницей премии "гран-при" стала десятилетняя Латифа Авалян из Республики Адыгея. В эфире Sputnika она рассказала о том, что выиграть конкурс ей помогла любовь к Молдове.

"Если честно, я никогда не волнуюсь, но я была уверенна в своей победе, потому что Молдова стала моим вторым домом. Я знала, что я приеду, и Молдова будет для меня как Россия – небезразлична. Я никогда не откажусь от возможности поехать в эту прекрасную республику, потому что люди здесь добрые, гостеприимные, добродушные. Думаю, что когда-нибудь у меня будет здесь квартира и я буду здесь жить", — рассказала юная исполнительница.

Для выступления на фестивале "Созвездие талантов" Латифа Авалян выбрала песню на молдавском языке "Iertare" и исполнила ее в эфире программы "Утро на Sputnik'e".