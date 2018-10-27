Санакоев о самом длинном китайском мосте: вместо суток будем ехать 30 минут

Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров открыли на юге Китая. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. По предварительным подсчетам, к 2030 году по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров в день.

По словам президент Российско-Китайского аналитического центра Сергея Санакоева, это позволит значительно сократить время на дорого из одного города в другой.

"Мост соединяет автомобильным путем Гонконг и материковый Китай. И если раньше нужно было в объезд ехать почти сутки, то сейчас речь идет о тридцати минутах, а что касается необходимости шесть километров проходить по дну – это связано с тем, что навигация там очень интенсивная. Только паромы от Гонконга до Макао ходят каждые пять минут, и чтобы не перекрыть эту навигацию пришлось строить два насыпных острова с этих островов и опускать транспортный путь на дно океана", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Вес моста составляет более 400 тысяч тонн. Согласно подсчетам конструкция должна простоять до 120 лет и рассчитана на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час.