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Екатерина Дидык
© Sputnik / Rodion Proca

Дидык: как заморозить фрукты, чтобы сохранить все полезные элементы

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О том, как замораживать фрукты и овощи, чтобы они сохранили все полезные элементы, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

Лето в Молдове, в первую очередь, означает большое изобилие ягод, фруктов и овощей. Поэтому все стараются запасаться витаминами и есть как можно больше полезных плодов. С наступлением зимы все остро ощущают их дефицит, а время от времени появляющиеся на полках магазинов не сезонные фрукты и ягоды заставляют усомниться в их пользе.

Выходом из этой ситуации станет заморозка любимых продуктов летом. О том, как правильно замораживать плоды, чтобы сохранить все полезные элементы в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Хорошо, если это была шоковая заморозка, которую можно использовать и дома. Шоковая заморозка – это когда заморозка происходит настолько быстро, что не дает разрушаться структуре и тем веществам, которые находятся в ягодах и фруктах. Я приветствую это гораздо больше, чем варенья или какие-то тушения. Термическая обработка разрушит больше, чем заморозка. Поэтому, если вы малину сварили в виде варенья, то там витаминов будет в разы меньше, чем, если вы ее заморозите. Малину можно просто перетирать и замораживать, и когда зимой открываешь ее и добавляешь в чай или йогурт, то это будет полезно. То же касается и смородины, и других ягод", - утверждает собеседница. 

По ее словам, чтобы зимой получать достаточное количество витаминов фрукты и ягоды можно не только замораживать, но и сушить.

"Помимо заморозки существуют и сушки, при помощи которых можно высушивать сливу, виноград и т.д. Есть очень много альтернатив, как заготовить на зиму полезные продукты", - заключила Екатерина Дидык. 

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Теги:
витамины, фрукты и овощи


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