Склифос: если при оплате картой вы заметили это, срочно откажитесь от операции

Эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос рассказал о том, когда расплачиваться картой может быть небезопасно.

Безналичный расчет уже плотно вошел в современную жизнь. Оплата товаров или услуг посредством банковской карты стала гораздо удобнее и быстрее. Однако вместе с этим не стоит забывать, что на вашей банковской карте содержатся персональные данные, которыми могут воспользоваться мошенники.

Расплачиваясь картой, следует помнить об элементарной технике безопасности. К примеру, если при нажатии на кнопку, при вводе пин-кода, слышен звук, от этой операции следует отказаться. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Терминалы, где каждая клавиша имеет свой звук – это очень нехорошо. Тогда человек с хорошим музыкальным слухом очень легко вам отличит эти ноты, и скажет, что вы нажимали. С точки зрения безопасности, это плохо, так как вы не можете быть уверены в безопасности операции", - отметил Склифос.

По словам эксперта, от такой операции следует отказаться, так как злоумышленник, в таком случае сможет получить полный доступ к вашему счету.

"Если тот же пин-код может быть узнан таким образом, а информацию с карточки можно подсмотреть, то человек будет иметь полный доступ, чтобы снять финансы с вашего счета", - заключил собеседник.