Ковалева: почему не стоит откладывать деньги на "черный день"

Как правильно мотивировать себя, и на что действительно стоит откладывать деньги, рассказала психолог Елена Ковалева.

В умах большинства молдавских граждан заложена необходимость откладывать деньги на "черный день". Ведь тогда, случись какое-нибудь горе, или торжество, человек всегда смогут покрыть необходимые расходы.

Однако, откладывание денег на "черный день" многие специалисты называют неправильной мотивацией. О том, на что действительно стоит копить средства в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала психолог Елена Ковалева.

"Мы можем назвать это по-разному. К примеру, я коплю на будущую жизнь. Мы всегда акцентируем что-то. Чаще всего мотивация у нас именно отрицательная. Есть положительная – я хочу что-то достичь, и есть отрицательная – я хочу чего-то избежать. И когда мы копим на "черный день" – это отрицательная. Она зарождается с детства, когда мама или учитель пугают ребенка, что накажут, что будет плохая оценка и т.д", - утверждает Елена Ковалева.

Как отметила собеседница, неправильная мотивация может стать причиной многих неудач в жизни.

"Отрицательная мотивация не продуктивна. Поэтому многие успешные бизнесмены – это те люди, которые правильно воспитаны, которые зафиксировали позитивную цель и идут к ней. А в случае с отрицательной мотивацией получается, что мы идем в будущее пятясь. Есть такое понятие, во что мы верим, то и получаем. Это даже не психологи говорят, а религия", - заключила психолог.