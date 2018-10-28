Izzy Izvne: кишиневцы стали лучше относиться к уличным художникам и граффити

Молдавская художница граффити Инна Желяскова рассказала о том, как в Молдове относятся к ее творчеству.

Искусство рисовать на стенах, так называемый стрит-арт, становится все популярнее не только в мире, но и в Молдове. Различные изображения или надписи можно увидеть на многих улицах Кишинева. Автором некоторых из них является молдавская художница граффити Инна Желяскова, известная под псевдонимом Izzy Izvne.

В эфире программы "Утро на Sputnik'e" она рассказала о том, как в Молдове относятся к ее творчеству.

"Сейчас народ уже знает, что такое стрит-арт, знает, что такое красивые рисунки на стенах. Сейчас уже намного легче получить разрешение. Придя к какой-то стенке, нужно просто спросить можно ли на ней рисовать. Последнюю мою стенку я сделала по своей инициативе, и хозяева здания очень тепло восприняли эту идею", - отметила собеседница.

Но, по словам художницы, так было не всегда. В начале своего пути ей приходилось слышать не мало негативных отзывов.

"Раньше, когда приходила с готовым эскизом к хозяевам здания, и на меня смотрели как на вандала, как будто хочу что-то испортить. Сейчас очень модно делать стрит-арт в виде национальных мотивов, но я уже тот художник у которого есть свой стиль, и мне хочется показывать именно его. Многие просят нарисовать цветочки, мультяшки и т.д., и часто не понимают, что мне хочется показывать именно своей стиль", - подчеркнула Инна Желяскова.