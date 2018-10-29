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Евгений Бень
© Photo : из личного архива Евгения Беня

Политолог: антироссийская риторика стала трендом на Западе

Сказано в эфире
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Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал критику в адрес Меркель за фотографию с Путиным и Эрдоганом.

Немецкие оппозиционные политики выступили с резкой критикой в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая держала за руки президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

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В этом отношении отметились вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии "Левая" Кансу Оздемир и Представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Михаил Тюрер.

Подобные заявления контрпродуктивны, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Антироссийская риторика, как известно, стала просто трендом, но при этом безответственность подобных заявлений непонятна. В условиях, когда идет речь об отмене договора о ракетах средней и малой дальности, когда Европа находится в таком сложном положении, ведет торговую войну с Трампом, когда любая зацепка для перезагрузки отношений с Россией — это шанс избежать катастрофических последствий", - сказал Бень.

В нынешних условиях представителям СМИ нужно действовать намного деликатней, утверждает политолог.

"Настало время для представителей западной прессы особенно ответственно относится к своим высказываниям и суждениям, так-как ситуация в мире более хрупкая, чем в прежние десятилетия. Кроме того, невозможно не понимать, что несмотря на режим санкций, экономическое сотрудничество России и Германии дало резкий прирост, помимо санкционных позиций. Кроме того, важен любой разговор и любое общение", - резюмировал эксперт.  

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Теги:
Эрдоган, Путин, Меркель


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