Чуря: сможет ли Турция заменить Молдове Евросоюз

Политическая реальность все время меняется – порой чаще и кардинальней, чем это прогнозируют аналитики. Кто бы мог еще недавно подумать, что отношения Кишинева и Брюсселя несколько охладятся, а в таких случаях странам вроде Молдовы нужны новые "гавани" и "причалы", сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря. В этом случае одним из подобных "причалов" для Молдовы может стать Турция.

"Есть циклический взгляд на историю – что она всегда развивается по спирали, и мы возвращаемся к старому. И новое это хорошо забытое старое. В принципе так оно и есть. Турция является одним из "причалов", и всегда являлась для нас. Даже несмотря на то, что в связи с разностью культур на это смотрят с подозрение", - сказал Чуря.

Эксперт уверен, что отношения Кишинева и Анкары устраивают и власть и парламентскую левую оппозицию, что делает их еще и поэтому уникальными.

"Нежданно-негаданно у нас появились очень хорошие отношения с Турцией, причем как у власти, так и у левой оппозиции, и это на фоне того, что происходит определенное похолодание отношений с Евросоюзом. И это новая политическая игра. Более того – у Турции тоже есть интересы в Молдове", - резюмировал политолог.