Безпалько: могут быть три версии крушения самолета в Индонезии

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько рассмотрел три возможные причины крушения самолета Boeing 737 MAX, рухнувшего у берегов Индонезии.

По мнению собеседника радио Sputnik, можно исключить версию неисправности самолета, так как лайнер был произведен в 2018 году, а находился в эксплуатации всего несколько месяцев - с 15 августа.

"Если предположить, что самолет был полностью технически исправен, то здесь остается несколько версий: первая - это человеческий фактор, вторая – это теракт, третья – погодные условия, которые могли возникнуть внезапно и привести к крушению самолета", - отметил Безпалько.

В причинах произошедшего, по его словам, будет разбираться специальная комиссия. Сейчас ведутся поиски черного ящика, после прослушивания которого можно будет сделать определенные выводы.

"Пока говорить о чем-то рано. За исключением того, что сам самолет был исправен, он проходил перед вылетом проверку", - добавил Безпалько.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка, упал в море в районе западного побережья: на борту находилось почти двести человек, никто из них не выжил.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX, самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Авиакомпания Lion Air стала первым покупателем лайнера.

Глава авиакомпании заявил, что у рухнувшего у берегов Индонезии самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но их устранили, и перед вылетом самолет был признан исправным.