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Ион Илиеш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения

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Молдавский сейсмолог Ион Илиеш считает, что через 5-10 лет ученые смогут следить за деформациями, происходящими на больших глубинах, что позволит делать относительно точный прогноз того, какой мощности ожидается землетрясение, где оно произойдет и даже в какое время.

Невероятно, но факт - землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, было спрогнозировано. Несколькими днями ранее, 25 числа на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook, принадлежащей румынскому Национальному институту исследований физики Земли, было объявлено о вероятности подземных толчков магнитудой 5,7 с эпицентром во Вранче. Ученые сообщили, что землетрясение может произойти в период с 27 октября до 7 ноября. 

Почему происходят землетрясения
© Sputnik /
Почему происходят землетрясения

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, говоря о прогнозе подземных толчков, имеются в виду три параметра – мощность, место и время. Магнитуда для Вранчи известна, также, как и эпицентр. Но вот рассчитывать время возможных толчков уже сложнее главным образом потому, что у ученых нет возможности следить за основным показателем – деформациями, происходящими в земле.

Эта задача становится практически невозможной в условиях Вранчи, где эпицентр напряжения находится на больших глубинах.

"Если землетрясения происходят на поверхности – здесь еще более-менее можно, а на больших глубинах – до 200 километров - это почти невозможно. Я говорю о деформации, потому что напряжение, которое возникает на глубине, генерирует изменение других параметров - магнитного и электрического полей, поднятие уровня воды, изменение химических элементов в воде.  Но эти параметры – производные от основного изменения напряжения", - отметил Илиеш в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Ученый уверен, что со временем появятся технологии, которые позволят ученым следить за главным параметром – изменением подземного напряжения. Благодаря этому станет возможным точное прогнозирование землетрясений.

"Надеемся, что мы сможем изучать подземное напряжение лет через 5-10", - отметил Илиеш.

Последнее землетрясение в Молдове произошло в ночь на 28 октября, примерно в два часа сорок минут. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Их магнитуда в эпицентре составила 5,7 балла по шкале Рихтера. По данным румынских сейсмологов - 5,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 150 км. Это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

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Теги:
Молдова, прогнозирование, землетрясение


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