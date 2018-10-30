Медведев: граждане Молдовы могут поступать в вузы РФ на общих основаниях

Директор сайта о российском образовании рассказал о преимуществах статуса соотечественника при получении высшего образования в России.

Лица, попадающие в категорию "соотечественники", имеют абсолютно такие же права при поступлении в российские ВУЗы, как и граждане РФ – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор сайта russia.study Федор Медведев.

"В России на основании законодательства соотечественники имеют равные права с российскими гражданами на получение высшего образования. Речь идет о тех, кто родился в СССР, в России и их прямые потомки, причем количество поколений практически не ограничено. То есть, практически все граждане Молдовы", - сказал эксперт.

Вместе с тем, эксперт рекомендует предварительно, перед тем как ехать в выбранный ВУЗ, связаться с руководством администрации заведения, для уточнения всех условий поступления.

"В период проведения приемной кампании в российских ВУЗах, с 20 июня, они могут приехать, подать документы и сдать экзамен в выбранный ВУЗ. Предварительно все же лучше проконсультироваться в приемной комиссии, лучше уточнить все тонкости перед поступлением", - резюмировал Медведев.