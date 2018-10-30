Чофу: выход США из соглашения по ракетам – бизнес или милитаризм

Военный эксперт рассказал о том, с чем может быть связано желание Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США движут в первую очередь бизнес-интересы, так в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал заявления президента США Трампа о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности эксперт, военный с 30-летним стажем Юрий Чофу.

"Трампом всегда движет идея торговли. Он - бизнесмен, он привык зарабатывать деньги. Америка хочет показать себя лидером. Но Россия уже не та, которой была 20 лет назад, а стала очень сильной державой, которая готова ответить. Все видели новые российские ракеты, и все помнят показательные стрельбы", - сказал Чофу.

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Эксперт в подтверждение своих слов напомнил, что президент США 11 июля во время саммита НАТО в Брюсселе заявил, что европейские страны-члены альянса должны удвоить свои военные расходы и довести их до четырех процентов от ВВП.

"Американцы поняли, что Россия будет их теснить на рынке торговли оружием. А у американцев большая часть дохода идет от продажи вооружений. Почему США обязали европейские страны откладывать по два процента от ВВП, а сейчас уже заговорили о необходимости перечислений в четыре процента? И на четырех процентах они не остановятся. Вот здесь - корни того, что США собираются денонсировать данный договор. Ничего личного, исключительно бизнес", - резюмировал эксперт.