Представитель Госдумы РФ: решение США по ДРСМД увеличивает риски войны

С выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возрастет вероятность военных действий, не предполагающих глубокого анализа происходящего.

О этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеоконференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Армения.

По его словам, суверенное право любого государства участвовать или не участвовать в международных договорах. И этот документ предусматривает возможность выхода из соглашения в случае, если одна из сторон выразит соответствующее желание.

Тем не менее, как отметил представитель Госдумы РФ, это не означает, что Россия поддерживает разрыв соглашения, которое способствовало нераспространению вооружения крупнейшими державами, а, следовательно, и поддержанию мира.

"Мы против демонтажа существующей системы договоренностей по разоружению, потому что это увеличивает риски войны", - подчеркнул он.

Опасность ракет средней и малой дальности заключается в том, что у стороны, против которой осуществляться агрессия, фактически не остается времени на анализ происходящего со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Ракеты средней дальности – это ракеты, у которых очень маленькая подлетное время, которое ту сторону, на которую напали, ставит перед необходимостью автоматизированного ответа на угрозу, исключающего вмешательство или серьезную оценку происшедшего. То есть сводящего к минимуму человеческую волю и переносящего все это в область компьютерных игр – нападение, ответ и так далее", - добавил он.

© Sputnik / Виталий Белоусов Лавров: с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США не намерены соблюдать Договор о ракетах средней̆ и меньшей̆ дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.