Журавлев: риск гражданской войны в США существует

Американские и британские ученые допускают, что через несколько лет в США может начаться внутригосударственное противостояние, российский политолог Дмитрий Журавлев считает реальным такой сценарий.

О том, что следующие президентские выборы могут привести к окончательному расколу в американском обществе и новой гражданской войне в стране, написал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в своей статье в газете The Sunday Times, на публикацию в которой ссылается РИА Новости.

Как считает ученый, в последнее время в Соединенных Штатах усиливаются внутренние противоречия, и обостряется "культурный конфликт". В американском сегменте интернета давно началась своеобразная культурная гражданская война, и с приближением промежуточных выборов в конгресс она разгорается еще сильнее, отмечает Фергюсон.

© Sputnik / Алексей Никольский Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

По его мнению, случаи отправки бомб видным критикам американского президента, таким как Барак Обама и Хиллари Клинтон, дают почву "новым пророчествам" о гражданской войне в США.

Эмили Уэйлен, кандидат исторических наук Техасского университета, в своей статье для сайта Task&Purpose также анализирует риск гражданской войны в США, основываясь на методологии журналиста Джонатана Рэндала, который в свое время предсказал начало гражданской войны в Ливане.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что поводы для беспокойства, действительно, есть.

"Внутренний раскол в Соединенных Штатах существует, и уже выборы Трампа это показали. Если он пойдет на второй срок, то, скорее всего, раскол усилится. Но даже если он проиграет, его сторонники и противники не успокоятся. Приведет ли это к формальной гражданской войне со стрельбой, неизвестно. Это возможно в стране, где оружие всегда было формой выяснения отношений и доказательства своей правоты. Но то, что раскол углубится, это очень вероятно", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По мнению собеседника, можно предположить, что появится какая-то компромиссная фигура, которая сможет примирить обе стороны. Но пока ее не видно, и каждая сторона пытается настоять на своем, подчеркнул эксперт.