Кушниренко: заседание Совета глав правительств СНГ будет насыщенным

Главы правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) на встрече в Астане 2 ноября подпишут ряд документов, связанных с энергетикой, налоговым администрированием и использованием космоса, об этом в ходе видеомоста "Экономическое взаимодействие в рамках СНГ", прошедшего в МИА "Россия сегодня", сообщил представитель департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

"Повестка дня совета глав правительств весьма насыщенная, и в экономический ее раздел входит девять вопросов, очень конкретных по своему формату, и направленных на развитие сотрудничества в основных сферах промышленности и экономики наших государств. Прежде всего это энергетика в различных ее аспектах. Два вопроса посвящены развитию атомной энергетики", - сказал Кушниренко.

Тема электронного обмена данными для успешного функционирования налогового законодательства станет важнейшей.

"Второй важный элемент повестки дня — это очень масштабное соглашение по сотрудничеству стран СНГ в использовании и исследовании космического пространства в мирных целях. Еще один – протокол о сотрудничестве налоговых администраций наших стран для электронного обмена данными, с целью предотвращения неуплаты налогов резидентами. Именно после подписания этого протокола этот обмен заработает в полную силу", - резюмировал выступающий.