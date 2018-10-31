Политолог: эре Меркель наступает конец

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Помимо этого, она как глава Христианско-демократического союза (ХДС) не собирается бороться за место в бундестаге, а также не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.
Меркель может покинуть пост канцлера и до 2021 года – такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Калинкин.
"Меркель всегда придерживалась позиции, что пост канцлера и пост председателя партии связаны друг с другом. История Германии показывает примеры того, как канцлер, отказываясь от председательства в партии, затем через не очень продолжительное время был вынужден покинуть и пост главы государства. Так было, например, с Герхардом Шредером, который перестал быть канцлером в 2005 году, через год после того, как перестал быть председателем СДПГ", - сказал Калинкин.
Решения Меркель, на первый взгляд, не должны повлиять на внешнюю политику Германии, однако при подробном анализе становится понятным, что этого не избежать, утверждает эксперт.
"Для российско-германских отношений этот шаг Меркель не будет иметь серьезных последствий, хотя он в определенной степени связывает Германию, отвлекает ресурс, и не позволяет немецкой стороне проводить активную внешнюю политику не только в отношениях с Россией, но и с другими странами", - отметил политолог.