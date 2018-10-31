Политолог: эре Меркель наступает конец

Эксперт Российского института стратегических исследований утверждает, что гарантий того, что Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера до 2021 года нет.

Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Помимо этого, она как глава Христианско-демократического союза (ХДС) не собирается бороться за место в бундестаге, а также не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Меркель может покинуть пост канцлера и до 2021 года – такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Калинкин.

"Меркель всегда придерживалась позиции, что пост канцлера и пост председателя партии связаны друг с другом. История Германии показывает примеры того, как канцлер, отказываясь от председательства в партии, затем через не очень продолжительное время был вынужден покинуть и пост главы государства. Так было, например, с Герхардом Шредером, который перестал быть канцлером в 2005 году, через год после того, как перестал быть председателем СДПГ", - сказал Калинкин.

Решения Меркель, на первый взгляд, не должны повлиять на внешнюю политику Германии, однако при подробном анализе становится понятным, что этого не избежать, утверждает эксперт.

"Для российско-германских отношений этот шаг Меркель не будет иметь серьезных последствий, хотя он в определенной степени связывает Германию, отвлекает ресурс, и не позволяет немецкой стороне проводить активную внешнюю политику не только в отношениях с Россией, но и с другими странами", - отметил политолог.