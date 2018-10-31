Эколог: деревья в "ошейниках" – когда Кишинев полностью задохнется

Деревья, которые были высажены много лет назад для озеленения кишиневских проспектов, оказались под угрозой гибели, утверждает эколог Дмитрий Арион.

По словам специалиста, почвенный покров зеленых насаждений давно истощился и требует чернозема. Для спасения деревьев во многих случаях придется демонтировать тротуарную плитку или асфальт, уложенный вплотную к деревьям.

"Есть такое понятие, как пристволовой круг - там, где корневая шейка выходит на поверхность, почва превратилась в бетон. То количество земли уже не обеспечивает растение полезными элементами и веществами для того, чтобы оно было здорово. Рекомендуется периодически добавлять, обогащать, улучшать эту почву", - сказал Дмитрий Арион, описывая состояние многолетних насаждений в Кишиневе.

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В особо плачевной ситуации находятся деревья-долгожители. Вместе с ростом расширялся и их ствол, но вот пристволовой круг никто ни разу не расширил. В итоге насаждения, пережившие смену целых поколений, из-за бездействия человека оказались в смертельном "ошейнике".

"Обратите внимание на наши платаны, которые живут по 1000 лет. Места, где они посажены, душат их стволы, и асфальт вокруг поднимается. Есть ли у этих растений благоприятные условия для того, чтобы выжить?! У них, можно сказать, обруч вокруг шеи, это дерево, как раб на галерах", - подчеркнул эколог.

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О том, как столичные деревья оказались в "ошейнике" эколог Дмитрий Арион рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.