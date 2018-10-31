Эколог: деревья в "ошейниках" – когда Кишинев полностью задохнется

По словам специалиста, почвенный покров зеленых насаждений давно истощился и требует чернозема. Для спасения деревьев во многих случаях придется демонтировать тротуарную плитку или асфальт, уложенный вплотную к деревьям.
"Есть такое понятие, как пристволовой круг - там, где корневая шейка выходит на поверхность, почва превратилась в бетон. То количество земли уже не обеспечивает растение полезными элементами и веществами для того, чтобы оно было здорово. Рекомендуется периодически добавлять, обогащать, улучшать эту почву", - сказал Дмитрий Арион, описывая состояние многолетних насаждений в Кишиневе.
В особо плачевной ситуации находятся деревья-долгожители. Вместе с ростом расширялся и их ствол, но вот пристволовой круг никто ни разу не расширил. В итоге насаждения, пережившие смену целых поколений, из-за бездействия человека оказались в смертельном "ошейнике".
"Обратите внимание на наши платаны, которые живут по 1000 лет. Места, где они посажены, душат их стволы, и асфальт вокруг поднимается. Есть ли у этих растений благоприятные условия для того, чтобы выжить?! У них, можно сказать, обруч вокруг шеи, это дерево, как раб на галерах", - подчеркнул эколог.
Двойные стандарты: здоровые деревья в Кишиневе пересаживают и пилят>>>
О том, как столичные деревья оказались в "ошейнике" эколог Дмитрий Арион рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.