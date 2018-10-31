Самсонов: частые наводнения стали предвестниками апокалипсиса

Как отметил эколог, глобальное изменение климата проявляется в разных катаклизмах - наводнениях, засухе или жаре. Они происходят, как выразился ученый, в результате своеобразного "застревания" погоды – при продолжительных дождливых или, напротив, засушливых периодах. Погода как бы зависает, пугая человечество своей однообразностью.

"Изменение климата приводит к повышенной частоте таких аномальных событий. Причем, возможны "застревания" погоды. Если раньше погода была то хорошей, то плохой, все мелькало, все быстро менялось и ничего особого не происходило, то сейчас климатические условия как бы "застревают", что приводит к катастрофической жаре, либо в осенне-зимний период к катастрофическим наводнениям", - отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Наводнение, поглотившее Венецию, также нужно рассматривать, как вестник глобального изменения климата, говорит Самсонов.

"Говоря о последствиях глобального потепления, фактор наводнения – это тот всадник апокалипсиса, который прискачет первым", - подчеркнул он.

Во вторник специалисты Центра по мониторингу приливов муниципалитета Венеции установили "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды", в результате которого исторический центр знаменитого города оказался затоплен почти на 75%.

Как сообщает РИА Новости, была эвакуирована всемирно известная площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города.

Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 сантиметра) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 сантиметров, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 сантиметров.