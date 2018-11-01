Политолог: зачем Трамп замахнулся на Конституцию США

Эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко рассказал о том, чем обернутся заявления Трампа о необходимости запретить признание гражданства США по факту рождения на территории страны.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся во вторник, 6 ноября, и они представляют собой важный срез мнений электората в преддверии в том числе и президентских выборов. Трамп нанес своей репутации и репутации республиканцев серьезный ущерб своими новыми заявлениями – такое мнение высказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"Желание Трампа запретить признание гражданства США по факту рождения на территории страны прозвучало как гром среди ясного неба, несмотря на ожесточенное противостояние республиканцев и демократов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс", - сказал политолог.

Запрет признания гражданства по факту рождения возможен только через изменение Основного закона США и Трамп дал повод для очередной порции жесткой критики.

"Это предложение подразумевает попытку изменения Конституции. Сейчас согласно четырнадцатой поправке к Конституции США гражданином страны может стать любой, натурализовавшийся или рожденный на территории страны. Поменять это – значит вмешаться в конституционный процесс, и эта "информационная бомба" нанесла немалый вред рейтингу нынешнего главы Белого дома", - резюмировал эксперт.