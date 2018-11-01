Политолог: Россия без эмигрантов обойтись не сможет

По его словам, Россия, как большинство цивилизованных государств, "без эмигрантов обойтись не сможет". Существуют целые пласты работ, которые коренные россияне выполнять не хотят, поэтому востребованность в низкоквалифицированной рабочей силе есть всегда. Также, как существует необходимость и в профессиональных кадрах. Но в любом случае, отметил Андрей Колядин, для тех и других должны быть четкие правила пребывания на территории России.

© Sputnik / Miroslav Rotari Российский паспорт станет доступнее для соотечественников

"Посмотрите на банковскую систему, на многие наукоемкие производства – там тоже работают мигранты. Исходя из этого, должна быть четкая и понятная структура их появления здесь, они должны появляться в тех сферах экономики, где мы, действительно, нуждаемся в высокопрофессиональных специалистах, которых нет в нашей стране", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Как считает собеседник, это основная задача любой миграционной политики – восполнить недостаток рабочей силы в любых сферах экономики, а с другой стороны, позволить эмигрантам культурологически, религиозно, политически войти в жизнь страны, не нарушая ее самобытности. Для этого должна быть понятная система интеграции мигрантов в российское общество.

"Для того, чтобы не создавались районы и анклавы, в которых не действуют российские законы, в которых люди живут по своим правилам. Должны быть необходимые нормы по интеграции в нашу жизнь. Пусть к нам приезжают, пусть живут с нами, путь будут нашими братьями. Но по нашим правилам, а не по тем, по которым они жили в своих странах", - добавил он.

В России появилась новая концепция миграционной политики, ее уже подписал президент страны Владимир Путин.

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"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — заявил глава российского государства.