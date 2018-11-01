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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лукашенко: полмиллиарда долларов – таким должен быть товарооборот с Молдовой

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Необходимо расширять направления сотрудничества между Беларусью и Молдовой, а товарооборот между странами должен достигнуть пятисот миллионов долларов в год, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

О перспективах развития двусторонних отношений глава белорусского государства высказался на встрече с молдавским премьер-министром Павлом Филипом, находящимся в Минске. По словам Лукашенко, этот визит нужно использовать, чтобы определить недоработки и резервы в сотрудничестве двух стран.

"С Молдовой у нас сотрудничество давнее, и идет по многим направлениям. И товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, у нас есть такие возможности. Необходимо добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества те сектора, которые отсутствуют", - отметил он.

Павел Филип в Минске
© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение

Укреплению двусторонних связей послужит прямое авиасообщение между Кишиневом и Минском. Запуск нового авиамаршрута произошел несколько дней назад. Именно на первом рейсе из Кишинева в белорусскую столицу отправилась молдавская правительственная делегация.

По словам Александра Лукашенко, прямое авиасообщение между двумя столицами будет весьма полезным с точки зрения бизнеса, деловых контактов и, конечно, туризма. 

"Это - новое окно возможностей. Желательно, чтобы мы с Молдовой потихоньку добавляли все новые и новые направления сотрудничества. Любые наши контракты рентабельны, они выгодны и Молдове, и Беларуси", ― добавил он. 

Как отметил Лукашенко, странам удалось установить сотрудничество без предъявления друг другу никаких предварительных условий.

Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск>>>

"Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть. Мы понимаем ваш выбор по основным ориентирам. Вы понимаете нас, тоже не ставите нам никаких предварительных условий. В связи с этим, между нами установились добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет", ― подчеркнул Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.

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Теги:
Молдова, товарооборот, сотрудничество, Александр Лукашенко, Беларусь


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