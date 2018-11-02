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Оксана Петровская
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Петровская: Польша открывает двери мигрантам из Азии

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Эксперт Российского института стратегических исследований рассказала о тенденциях миграционной политики в странах Восточной Европы.

В Польше трудится большое количество граждан стран бывшего СССР – в первую очередь украинцев, а также белорусов и молдаван. В настоящий момент и другие страны задумались об увеличении трудовых квот для этих граждан – об этом сказала эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская.

"Долгое время чехи не хотели либерализовать свой рынок труда. И на сегодня безработица среди стран Вышеградской группы в Чехии самая низкая – 2,5%. Эта страна заинтересована в рабочих руках, поэтому в Праге ищут способы привлечь украинских мигрантов. Речь идет о повышении квот на предоставление мест для рабочей силы. То же самое происходит сейчас и в Германии. Несмотря на проблемы с беженцами с Ближнего Востока, оказывается, что там в прошлом году вакантными оставались 1,6 миллиона рабочих мест. Немецкий бизнес очень заинтересован в открытии рынка для трудовых мигрантов с Востока", - заявила Петровская.

Реальность такова, что рабочих рук в той же Польше все равно не хватает – поэтому Варшава заинтересована в трудовых мигрантах из Азии, не желая при этом принимать в свою страну жителей Африки и Ближнего Востока.

"Польский бизнес уже работает над дальнейшим упрощением миграционного законодательства для приезжающих из стран Азии. Привлекательными направлениями считаются Филиппины, Непал, страны Центральной Азии (в частности, Киргизии, Узбекистана). Возникает некий парадокс: Варшава упорно сопротивляется принимать беженцев с Ближнего Востока, объясняя это культурными различиями, но для приезжих из стран Азии она готова широко открыть ворота", - резюмировала эксперт.

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Теги:
трудовые мигранты, мигранты, Польша


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