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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: впишется ли Молдова в четвертую промышленную революцию

Сказано в эфире
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Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев рассказал о том, как стремительно меняется мир, и найдет ли в нем свое место наша страна.

Эксперты, экономисты и футурологи все чаще утверждают, что мир стоит на пороге четвертой промышленной революции или Индустрии 4.0. Речь идет о нынешней эпохе инноваций, когда передовые технологии стремительно и радикально меняют целые отрасли экономики чрезвычайно быстрыми темпами.

Найдет ли Молдова свое место в новой реальности – на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

"Технологические компании мира не делят страны по границам, а делят их по четырем зонам: зоны типа Кремниевой долины, зеленая зона – обеспечивающая зона, например, США, которые работают на эту долину. Потом так называемый пояс обеспечения – это страны, от которых требуются только ресурсы. Для таких стран определяется рост ВВП 1-2%. И красный пояс – пояс управляемой нестабильности, место, где постоянно воюют", - объяснил эксперт.

Географические границы в новой реальности отнюдь не являются самым важным, утверждает собеседник.

"Вопрос не в границах, а в том, в каком именно из поясов мы хотим себя видеть. Сейчас мы находимся в поясе обеспечения. И технологические компании перед элитами ставят вопрос лояльности общему технологическому курсу, причем неявно, и главный бонус тут – возможность оказаться в следующей зоне. Так покупаются элиты и делаются компрадорскими", - отметил Кунев.

У Молдовы есть шанс – для этого страна должна сформулировать некое правильное предложения сильным мира сего. Самостоятельно или путем изоляционизма во времена четвертой промышленной революции развиваться не получится.

"Молдова не может создать самодостаточную технологическую стратегию. У нас недостаточный рынок, у нас нет замкнутых производственных цепочек, у нас нет интеллектуального потенциала для этого. Но мы можем встроиться в другие технологические стратегии. Любая крупная страна в таком случае может принести сюда столько денег, что здесь принципиально поменяется ситуация, и мы перейдем в другой пояс", - резюмировал собеседник. 

Теги:
технология, инновации


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