Симоньян: западные страны проявляют лицемерие

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка ста человек — журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В случае Вышинского Запад проявляет лицемерие, сказала для радио Sputnik Симоньян.

"Если бы не судьба человека, который профессионально выполнял свою работу, то лицемернейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот. Тихонько пожурили, чтобы не вызвать закономерных вопросов у своих собственных населений – а что же вы, защитники свободы, так взираете на украинскую власть, которая во всем вас слушается", - заявила Симоньян.

По ее мнению, судьба Вышинского это не только государственная, но и глубоко личная трагедия.

"Это поразительно, наблюдать за этим все грустнее и одновременно все смешнее, если бы наш коллега не гнил сейчас в тюрьме. Мы сегодня получили письмо от его матери, которое тяжело читать без слез", - сказала Симоньян.