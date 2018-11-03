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Журналист Эрнест Мацкявичус
© Sputnik / Григорий Сысоев

Мацкявичус: карта Вышинского будет разыграна перед выборами на Украине

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
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Задержание Кирилла Вышинского похоже на действия сомалийских пиратов, которые берут в плен ни в чем не повинных людей в качестве живого товара для обмена на другой живой товар.

Такого мнения придерживается журналист Эрнест Мацкявичюс, который вместе со своими коллегами, депутатами Госдумы, правозащитниками выступил в поддержку руководителя портала РИА Новости – Украина Кирилла Вышинского.

Журналиста поразило, что за полгода нахождения Кирилла под арестом со стороны международных правозащитных организаций так и не удалось добиться какой-то активности. Журналистские организации что-то пытаются сказать, но их голос звучит тихо и робко из-за боязни нежелательных последствий. Хотя ситуация понятна и страшна, считает Мацкявичус, - ведь все прекрасно понимают, что Вышинский сидит за свою работу.

"Ничего близкого к разжиганию межнациональной розни, ничего близкого к угрозе украинской государственности в его публикациях не было. Все прекрасно понимают, что она заложник, что его взяли, как сомалийские пираты, в качестве товара для того, чтобы обменять на какой-то другой товар, чтобы иметь возможность для торга", - отметил журналист для радио Sputnik.

Он не исключил, что перед президентскими выборами на Украине карта Вышинского будет разыграна для того, чтобы обменять его "на какого-то условного Сенцова", поэтому дело руководителя РИА Новости – Украина нужно считать исключительно политическим.

"Понятно, что это абсолютно циничная и беспредельная политическая игра, которая ведется без правил и журналистам достаточно тяжело что-то сказать, потому что мы делаем свою работу, а нас берут и сажают в тюрьму", - заключил он.  

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Арест Вышинского продлен, Москва настаивает на его освобождении
 

Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, прошла в пятницу у посольства Украины в центре Москвы. Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест Вышинского до 28 декабря.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян. 

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.

Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)

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