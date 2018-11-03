Самохвалов: что будет со столичными пятиэтажками

Эксперт Ассоциации науки, инноваций и технологий Игорь Самохвалов рассказал, когда столичные хрущевки будут реконструированы.

Срок эксплуатации большинства столичных пятиэтажек, доставшихся в наследство от СССР, давно подошел к концу.

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На сегодняшний день "хрущевки" составляют значительную часть кишиневского жилфонда. Невысокие каменные сооружения в пять этажей есть практически в каждом районе.

Многие специалисты задумываются о том, не пора ли реконструировать эти здания. Эксперт Ассоциации науки, инноваций и технологий Игорь Самохвалов считает, что прежде чем думать о реконструкции, необходимо заняться коммуникацией зданий.

Об этом он рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Прежде чем говорить о реконструкции этих зданий, нужно сначала заняться коммуникацией. К сожалению, старые коммуникации, которые находятся в плачевном состоянии, не позволяют нам говорить о какой-то глобальной реконструкции. Потому что, если вы будете менять дом четырехэтажный на девять этажей или пятнадцать, он просто не выдержит", - отметил собеседник.

По его словам, в первую очередь необходимо разработать проект, который бы учитывал все особенности старых зданий, и только потом приступить к реконструкции.

"Здесь нужна хорошая проработка как архитектурная, так и технологическая нескольких экспертов. Эту проблему нужно решать именно созданием хорошего проекта, связанного с коммуникацией, а уже потом говорить о реконструкции домов", - подчеркнул Самохвалов.