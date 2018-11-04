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Ион Илиеш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Илиеш: спасет ли дверной проем при землетрясении

Сказано в эфире
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Сейсмолог Ион Илиеш рассказал о том, как себя вести в помещении при сильных подземных толчках.

Как выжить при землетрясении – главное, что мы помним и знаем – нужно встать в дверной проем капитальной стены и ждать окончания толчков. Однако недавно ученые поставили под сомнение эти рекомендации – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал сейсмолог Ион Илиеш.

"Американские исследователи, изучив статистику выживаемости при землетрясениях, выяснили, что, если ученик в школе, к примеру, прятался не под партой, а возле нее, то шансов выжить у него было больше. Поэтому возникли новые рекомендации – занять место при толчках возле большого, объемного объекта", - сказал ученый.

Однако молдавские строения на удивление выгодно отличаются от американских домов, часто не являющихся сейсмостойкими, поэтому и старые рекомендации для наших сограждан работают не менее успешно, утверждает собеседник.

"Нам также подходят эти советы, но наши строения все же построены более-менее качественно и капитально. Даже при сильных землетрясениях у нас не было случаев падения перекрытий. Поэтому наши рекомендации остаются в силе: занимаем место в проеме двери у основной сейсмостойкой стены, либо в углу комнаты, подальше от окон. Мы об этом говорим и занимаемся сейсмическим воспитание школьников", - резюмировал Илиеш.

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