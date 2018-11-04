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Евгений Коштей
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: как купить самый дешевый билет на самолет

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Эксперт в области гражданской авиации Евгений Коштей рассказал о мифах и правде при покупке авиабилетов.

Безвизовый режим с Евросоюзом и авиакомпании лоукостеры – именно эти факторы мотивировали некоторых граждан Молдовы полюбить бюджетные путешествия. Одна из главных задач, стоящих перед туристами, – покупка дешевого билета на самолет. Задача эта, как ни странно, не простая – некоторые эксперты говорят о том, что это целое искусство. Утверждают, что билет надо покупать с трех до четырех часов ночи, в ночь на четверг и за четыре месяца до вылета. Правда ли это, или покупка авиабилета обросла своей мифологией – на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт в области гражданской авиации Евгений Коштей.

"В основном все это мифы. Это же не электричество в Германии, которое ночью стоит дешевле, а днем дороже. И это не ночной тариф на телефонные переговоры. Нужно попасть на акцию", - уверен эксперт.

Рецепт покупки недорогого билета на самолет лишь один – ранний срок, утверждает собеседник.

"Чем раньше вы покупаете билет, тем дешевле он будет. Чем ближе время к вылету – тем он будет дороже. Это единственное правило. И чем дешевле билет, тем меньше возможностей с ним что-либо сделать – вы не сможете его сдать, к примеру, если вы не сможете полететь и потеряете деньги", - сказал Коштей.

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