Гайчук: втянут ли Молдову в НАТО

Бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО рассказал о том, может ли оказаться наша страна в Североатлантическом альянсе вопреки желанию жителей и Конституции.

Молдова согласно Конституции - нейтральная страна, при этом население, судя по социологическим опросам, в подавляющем большинстве негативно относится к идее вступления Молдовы в НАТО. Противников Североатлантического альянса в Молдове намного больше, чем в соседних нам странах.

Можно ли втянуть Молдову в НАТО, вопреки ее желанию – мнение эксперта>>>

Однако НАТО остается раздражающим фактором и предметом спекуляций как для части населения, так и для политиков. Могут ли нас "втянуть в НАТО", окажется ли Молдова в этой организации вопреки Конституции и желанию граждан? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил бывший министр обороны и экс-представитель Молдовы при НАТО Виктор Гайчук.

"Конечно, политика двойных стандартов существует, но, я, к примеру, будучи представителем Молдовы при НАТО, приезжал вместе с генеральным секретарем Яапом де Хооп Схеффером в Кишинев в 2008 году, и он говорил о том, что их не беспокоит, что мы нейтральная страна, что это наш выбор, живите как хотите и большое спасибо, что вы сотрудничаете с НАТО в мирных проектах", - сказал Гайчук.

Времена изменились, утверждает эксперт, однако насильно, без законных оснований Молдова в НАТО не окажется.

"Прошло 10 лет и сейчас они тоже говорят, что нейтралитет - это наш выбор, и что их двери всегда открыты для всех стран, желающих вступить в НАТО, но никто насильно нас туда не затянет", - уверен собеседник.