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Виктория Валентиновна Элиас
© Photo: WWF

Элиас: безответственность человека виной катастрофической гибели живого на Земле

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Директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы Виктория Элиас рассказала о катастрофическом влиянии человека на природу Земли.

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), подготовленного совместно с Лондонским зоологическим обществом, с 1970 по 2014 годы человечество уничтожило 60 процентов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб.

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Как пишут западные СМИ, самая сложная ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке, где из-за вырубки диких лесов популяция позвоночных сократились на 89 процентов. Каждые два месяца там исчезает часть тропической саванны размером с Лондон. 

Как уточняют журналисты, 60% - это среднее число, рассчитанное примерно по такому плану: берем 5000 львов, 500 тигров и 50 медведей, через 40 лет осталось 4500 львов, 100 тигров и пять медведей. Количество львов сократилось на 10 процентов, тигров — на 80 процентов, медведей на 90 процентов. Средний процент — 60, а общее число животных сократилось с 5550 до 4605 — лишь на 17 процентов.

По словам директора природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы Виктория Элиас, ситуация с популяцией диких животных, действительно остается критической, несмотря на то, что тенденция остается незамеченной для людей непосвященных.

"Ученые наблюдают тот самый этап экзистенциального роста, как в классическом примере из школы, когда пруд зарастает кувшинками, и каждый день зарастает наполовину больше, чем вчера. А вдруг наступает тот момент, когда сегодня заросло 50%, а завтра полностью вода закрывается. То же самое происходит с живой природой планеты. Очень ускоряются все процессы, и данные ученых показывают, что медлить нельзя, действовать надо сегодня, сейчас, вчера", - отметила собеседница радио Sputnik.

По ее словам, причина катастрофического вымирания животного мира Земли заключается в безответственности человека.

"Нас становится больше, а мы относимся к природе так же, как действовали давным-давно: вырубаем леса, развиваем сельское хозяйство, прокалываем дороги и трубопроводы. Никто не говорит, что этого делать не надо, просто делать это надо ответственно", - добавила защитник природы.

Нужно рассчитывать на те потребности, которые у нас есть и по возможности действовать так, чтобы природа осталась еще и на будущее. Ведь природа нас кормит, природа дает нам прекрасные возможности для творчества и создает условия, в которых развивается цивилизация.

"Есть несколько вариантов, несколько необходимых действий – это разумное потребление, грамотное управление и договоренности о том, как действовать дальше. Действовать должен каждый из нас, действовать должно правительство и действовать на всех уровнях", - резюмировала Виктория Элиас.                 

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